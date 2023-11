Landkreis-Derby in der Bezirksliga endet torlos

Plus Holzkirchen und Wörnitzstein teilen sich zum Abschluss die Punkte. Eine bittere Pleite kassiert der TSV Rain II gegen Stätzling.

Ein torloses Remis gab es im letzten Spiel vor der Winterpause in der Bezirksliga Nord beim Kreis-Derby zwischen Holzkirchen und Wörnitzstein. Für den TSV Rain II war die 1:3-Niederlage gegen Stätzling besonders bitter, da die Lechstädter noch bis zehn Minuten vor Schluss geführt hatten.

SV Holzkirchen – SV Wörnitzstein-Berg 0:0. Im letzten Heimspiel vor der Winterpause zeigte der SV Holzkirchen eine sehr gute Leistung, vor allem in der Abwehr stand das Team sicher und stabil gegen die starke Offensive der Gäste aus Wörnitzstein/Berg, denn Zausinger, Kurtishaj, Marks und Göttler waren durch schnelle Kombinationen stets gefährlich. Dennoch erarbeitete sich Holzkirchen ein Chancenplus ab Mitte der ersten Halbzeit. Bereits nach fünf Minuten ging Zwickels Heber nach Michels Zuspiel nur knapp über die Querlatte. Wörnitzstein-Berg bekam erst nach 35 Minuten spielerischen Zugriff, aber beide Schüsse von Kurtishaj gingen über das Tor. Michel konnte sich trickreich auf der rechten Außenbahn durchsetzen und brachte den Ball flach nach innen, doch Innenverteidiger Veh konnte den Ball vor dem einschussbereiten Kienle klären. Die beste Chance im Spiel für die Gäste gab es kurz vor der Halbzeit, nach einem Eckball kam es zu einer unübersichtlichen Situation im Holzkirchener Strafraum, doch Randi konnte den Ball aus Kurzdistanz per Handreflex klären.