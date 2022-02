Marco Schuster trägt erstmals die Kapitänsbinde in Liga zwei

Plus Der Röglinger führt "seinen" SC Paderborn gegen Erzgebirge Aue aufs Feld. Er selbst will das Thema nicht überbewerten. Derweil gibt es viel Lob vom Trainer.

Nächster Meilenstein in der Fußballkarriere von Marco Schuster: Der 26-jährige Röglinger war am Wochenende erstmals Kapitän bei einem Zweitligaspiel. Schuster führte „seinen“ SC Paderborn bei der Begegnung gegen Erzgebirge Aue aufs Feld.