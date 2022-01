Fußball

Marco Schuster: "Wechsel nach Paderborn war der richtige Schritt"

Am 24. Juli begann die Zweitliga-Karriere von Marco Schuster (rechts) mit dem Gastspiel des SC Paderborn in Heidenheim.

Plus Der Röglinger Marco Schuster ist bereits eine feste Größe beim Fußball-Zweitligisten SC Paderborn. In einer Kategorie ist der 26-Jährige sogar ligaweit spitze.

Von Manuel Wenzel

Hallo Herr Schuster. Nun rollt nach vier Wochen Winterpause auch in der Zweiten Bundesliga wieder der Ball. Blieb für Sie an den Feiertagen und „zwischen den Jahren“ Zeit zum Abschalten?



Marco Schuster: Ja, durchaus. Ich konnte viel Zeit mit der Familie verbringen. Die Tage waren entspannt. Es standen ja für uns keine offiziellen Trainingseinheiten an. Wir haben nur individuelle Laufpläne mitbekommen, um uns fit zu halten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

