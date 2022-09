Martin Weng: „Burghausen einen heißen Kampf liefern“

Plus Wie der TSV Rain vor dem Regionalliga-Spiel gegen Burghausen seine eigenen Schwächen bekämpft.

Zwei Niederlagen innerhalb von vier Tagen musste der Fußball-Regionalligist TSV Rain zuletzt wegstecken. Die jüngste gegen den VfB Eichstätt bedeutete das Aus im Toto-Pokal für die Tillystädter. Dabei hatte die Mannschaft von Trainer Martin Weng eine Minute vor dem Schlusspfiff noch das Tor zur 1:2-Niederlage hinnehmen müssen. Doch Weng kann dem Ausscheiden auch etwas Positives abgewinnen.