Kreisklasse Nord 1: Mauren scheitert an vielbeiniger Gäste-Abwehr

Plus Der SVM muss sich mit einem 1:1 gegen Niederhofen-Hausen begnügen. TSV Monheim festigt Tabellenführung. Derby in Weilheim endet 2:2.

Der TSV Monheim hat seinen perfekten Saisonstart in der Kreisklasse Nord I ausgebaut: 4:0 hieß es am Ende gegen Unterringingen, nach drei Siegen in drei Spielen haben die Jura-Städter ein stolzes Torverhältnis von 15:1. Ebenfalls mit drei Erfolgen gestartet ist der TSV Mönchsdeggingen – nach einem 2:1 im Spitzenspiel gegen Harburg. Das Jura-Derby zwischen Gundelsheim/Weilheim-Rehau und Flotzheim/ Fünfstetten endete 2:2. Ein noch torreicheres Remis gab es in Minderoffingen, während für den SV Mauren aufgrund vieler Chancen das 1:1 fast zu wenig war. Einen Kantersieg feierte der Sportclub D.L.P.

Mauren – SG Niederhofen-Hausen 1:1 (1:0). Die Gäste hielten lange gut dagegen und so entwickelte sich eine rasante Partie. Der SVM erhöhte zunehmend den Druck und Simon Löfflad brachte mit seinem Schuss die Heimelf in Führung (36.). In der Folge versäumten es die Hausherren aber, ihre Überlegenheit bei heftigem Regen noch vor der Pause in weitere Tore umzumünzen. Den zweiten Spielabschnitt begann die SG wacher und druckvoller. Daraus resultierte kurz nach Wiederbeginn der 1:1-Ausgleich der SG durch Michael Meyr. Es dauerte einige Minuten, bis der SVM diesen Schock überwinden konnte, um sich dann in seiner Schlussoffensive einige gute Möglichkeiten zu erspielen. Jedoch brachte die vielbeinige SG-Abwehr im wahrsten Sinne stets einen Fuß dazwischen. Somit blieb es bei dieser vom Regen geprägten Begegnung beim 1:1 und einer gerechten Punkteteilung. Zuschauer: 200. (rf)

