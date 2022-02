Mayer schießt den TSV Rain mit Traumtor zum Sieg

Plus Der TSV Rain gewinnt beim Rückrundenstart in der Regionalliga Bayern gegen die Zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth. Trainer Krzyzanowski erklärt, warum sein Matchplan voll aufging.

Durch ein Traumtor von Angelo Mayer gewann der TSV Rain das Duell gegen die Profireserve der SpVgg Greuther Fürth und hält Anschluss im Abstiegskampf. „Natürlich sind wir sehr happy, es war das erwartete Kampfspiel“, freute sich nach der Partie Trainer Christian Kzyzanowski.