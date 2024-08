Der FSV Flotzheim will Zukunftsfragen angehen

Roland Wagner, Vorsitzender des FSV Flotzheim, hat am 2. August zahlreiche Vereinsmitglieder sowie Monheims Bürgermeister Günther Pfefferer und mehrere Stadträte zur Mitgliederversammlung begrüßen können. Ein besonderer Gruß galt dem Ehrenvorsitzenden Karlheinz Leinfelder.

Als Höhepunkt im Jahr 2023 bezeichnete Wagner in seinem Rückblick das Vereinsjubiläum zum 75-jährigen Bestehen. In den zukünftigen Herausforderungen gelte es, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und Chancen zu erkennen. Eine dieser Herausforderungen sei es, die hohen Energiekosten in den Griff zu bekommen. Darin liege laut Wagner zugleich die Chance auf Nachhaltigkeit, die mit staatlich geförderten Projekten wie Warmwasseraufbereitung durch eine PV-Anlage, Umrüstung des Flutlichtes auf LED-Technik und so weiter erreicht werden solle. Solche Projekte könnten laut dem Vorsitzenden nur gemeinsam von den drei Fußballvereinen im Stadtgebiet (Monheim, Flotzheim, Weilheim-Rehau) gemeistert werden.

FSV Flotzheim: Vorsitzender bittet Stadt um Unterstützung des Ehrenamts

Bei den Sportvereinen werden jährlich mehrere zehntausend ehrenamtliche Stunden geleistet, rief Wagner in Erinnerung. Dieses Engagement sei unbezahlbar und immens wertvoll für die Stadt Monheim und ihre Gesellschaft, weshalb der Vorsitzende auch in Zukunft um die maximale ideelle und finanzielle Unterstützung durch die Stadt Monheim bat. Für diese dankte Wagner Bürgermeister Günther Pfefferer.

Team-Manager Lukas Hertlein gab einen Einblick in die sportliche Entwicklung im Herrenbereich und Martin Langlotz rundete das Ganze mit einem Kurzbericht zur zweiten Mannschaft ab. Aus dem Juniorenbereich der JFG Jura Nordschwaben berichtete JFG-Vorstandsmitglied David Jähnel. Jugendleiter Helmut Wagner referierte über die positive Entwicklung im Minifußball und bedankte sich für das großartige Engagement der zahlreichen Jugendtrainer.

Mitgliederbeiträge des FSV Flotzheim müssen leicht angehoben werden

Ein wichtiger Punkt der Versammlung war auch die minimale Anpassung der Mitgliedsbeiträge auf das vom BLSV vorgeschriebene Mindestniveau, um die Voraussetzungen für dessen Förderungen zu erfüllen. Im Mittelpunkt stand allerdings die Neuwahl der Vorsitzenden und der Vereinsbeiräte. Vorsitzender Roland Wagner stellte sich erneut zur Wahl und wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Manuel Leinfelder als Zweiter Vorsitzender und Sandra Löffler als Dritte Vorsitzende wurden ebenfalls mit geschlossener Mehrheit wiedergewählt. Für den Vereinsbeirat stellten sich ebenfalls nahezu alle Mitglieder zur Wiederwahl und wurden mit überzeugender Mehrheit gewählt (siehe Foto).

Günther Pfefferer attestierte dem FSV Flotzheim in seinem Grußwort eine vorbildliche Vereinsarbeit und bedankte sich zugleich für das umfangreiche ehrenamtliche Engagement. Er versprach, dass die Stadt Monheim weiterhin ideell und finanziell im Rahmen des Möglichen maximal unterstützen werde.(AZ)