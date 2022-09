Mündling trotzt Gundelsheim ein Remis ab

Plus Die FSG Mündling-Sulzdorf erzielt einen Punkt beim Favoriten aus Gundelsheim. Wörnitzstein II kassiert dagegen eine 1:4-Pleite beim Spitzenreiter.

Der SV Wörnitzstein-Berg hatte beim Spitzenreiter der Fußball-A-Klasse Nord, dem SV Megesheim, nichts zu bestellen. Mit 1:4 musste die Donauwörther Stadtteilelf die Heimfahrt antreten. Die Rieser rangieren nun vier Punkte vor Gundelsheim/Rehau, das allerdings durch ein 1:1 bei Mündling-Sulzdorf an Boden verloren hat.