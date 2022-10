Münster gewinnt umkämpftes Kreisklassen-Derby

Plus Die Spielgemeinschaft aus Münster und Holzheim fährt einen 4:1-Sieg in der Kreisklasse Neuburg beim SV Feldheim ein.

SV Feldheim – SG Münster/Holzheim (1:4). Das Derby zwischen dem SV Feldheim und der SG Münster/Holzheim begann verhalten, der Gast aus Münster hatte wie zu erwarten mehr Ballbesitz, konnte sich aber keine Torchancen erarbeiten. Erster Höhepunkt war ein eigentlich harmloser Fernschuss von Thomas Dirnberger, den der Torwart an den Pfosten lenkte. Drei Minuten später parierte dieser gut gegen Christian Reile. Aus dem Nichts fiel dann das 0:1 (24.): Eine harmlose Flanke klärte ein Feldheimer versehentlich in die Mitte, wo Florian Säckler keine Mühe hatte, aus sieben Metern einzunetzen.