Münster/Holzheim gibt sich keine Blöße zum Kreisklassen-Start

Souveräner 3:0-Sieg. Die SG Feldheim/Genderkingen muss sich zum Auftakt der Kreisklasse Neuburg 0:5 geschlagen geben.

Der von etlichen Teams genannte Favorit auf den Aufstieg aus Münster/Holzheim hat zum Auftakt der Fußball-Kreisklasse Neuburg ein Zeichen gesetzt und seine Partie gegen den SV Grasheim souverän mit 3:0 gewonnen. Einen Start zum Vergessen legte dagegen die neu fusionierte SG Feldheim/ Genderkingen hin. Das Team von Trainer Fabian Härtl kassierte eine derbe 0:5-Pleite und steht nun am Tabellenende.

SG Münster/Holheim – SV Grasheim 3:0 (1:0). Schon in der Anfangsphase hatte die SG mehr vom Spiel, den ersten Abschluss von Simon Mayr parierte Gästekeeper Dominik Necker stark. Acht Minuten vor der Pause trat Mayr einen Eckball, den Matthias Stuber sehenswert mit der Hacke zum 1:0 in die Maschen bugsierte. Nach der Pause war das Geschehen zunächst überschaubar - die Hausherren hatten weiterhin ein klares Plus an Ballbesitz, aber große Chancen blieben aus. Lion Holler und Michael Krabler kamen dann aber doch in aussichtsreiche Positionen, verpassten jedoch das 2:0. Der SVG seinerseits hatte kaum Aktionen in der gegnerischen Hälfte. Die Entscheidung fiel in der Endphase, als Mayr ein Zuspiel von Holler mit links vollendete. Den Schlusspunkt setzte mit Stuber einer der besten Akteure des Tages, der ein Zuspiel von Marvin Osman mit links in dir Maschen drosch. ZS: 100. (mwe)

SG Feldheim/Genderkingen – SC Rohrenfels 0:5 (0:3). Bei hochsommerlichen Temperaturen dauerte es elf Minuten bis zur ersten Torraumszene: Dominic Zach scheiterte für die SG F/G an einem Abwehrbein, den Abpraller erreichte Nico Löhle, der den Torhüter auch überwand. Allerdings erkannte der Schiedsrichter nicht, dass der Ball deutlich hinter der Linie war.

Aus dem Nichts dann in der 18. Minute die Führung für die Gäste aus Rohrenfels: Viktor Hoffmann versenkte einen Freistoß aus 25 Metern ins lange Eck. Die Heimelf hatte die Partie eigentlich gut im Griff und erarbeite sich einige Gelegenheiten, trotzdem jubelte in der 29. Minute wieder der Gast: David Ibraimovic überwand Tobias Rebele im zweiten Versuch – 0:2! Als acht Minuten später sogar noch das 0:3 fiel, war der Spielverlauf eigentlich auf den Kopf gestellt. Jakob Vogl köpfte aus drei Metern eine Freistoß-Flanke von Viktor Hoffmann ins Tor.

Nach der Pause kam die Heimelf nochmal mit viel Druck aus der Kabine, gute Chancen durch Nico Löhle und Emanuel Edel konnten allerdings nicht verwertet werden. So kam es wie im ersten Durchgang: Rohrenfels nutzte die Schwächen der Feldheimer Hintermannschaft aus, David Ibraimovic traf per Handelfmeter zum 0:4 (64.). Damit war die heimische Gegenwehr endgültig gebrochen, in der letzten Minute fiel sogar noch das 0:5 durch den eingewechselten Dominik Höger. Ein gebrauchter Tag endete mit einem absoluten Fehlstart für die neu gegründete Spielgemeinschaft der Fußballer aus Feldheim und Genderkingen. Zuschauer: 70 (qn)