Münster zerlegt Burgheim mit 8:0

Das Ergebnis der Fußball-Kreisklassen-Partie hätte gar noch deutlich höher ausfallen können. Auch Feldheim bestreitet den Spieltag erfolgreich.

Nach allen Regeln der Kunst zerlegt wurde der TSV Burgheim in Münster. Beim 8:0-Sieg der Spielgemeinschaft in der Fußball-Kreisklasse Neuburg hatten die Gäste keine Chance. Mehr zu kämpfen hatte da der SV Feldheim beim FC Zell/Bruck, am Ende sprangen beim knappen 2:1-Sieg jedoch ebenfalls drei Punkte heraus.

SG Münster/Holzheim - TSV Burgheim 8:0 (5:0). Bereits nach zehn Minuten stand es 3:0. Zunächst traf Philipp Fetsch per Kopf, ehe Michael Krabler zweimal allein vor dem Tor die Ruhe bewahrte. Der Heimelf kam es entgegen, dass die Gäste auch danach hoch verteidigten – trotz klarer Tempodefizite gegen die SG-Angreifer. So schraubte Simon Mayr noch vor der Pause das Ergebnis per Doppelpack auf 5:0.

Nach dem Wechsel machte Mayr mit einem schönen Schlenzer das halbe Dutzend voll, dem Fetsch per Linksschuss den siebten Treffer folgen ließ. Den Schlusspunkt markierte Krabler per Lupfer, nachdem er einmal mehr nach einem langen Ball alleine vor dem Burgheimer Gehäuse aufgetaucht war. Bei konsequenter Chancenverwertung wäre ein zweistelliger Sieg mit Leichtigkeit möglich gewesen. (mwe)

FC Zell/Bruck – SV Feldheim 1:2 (1:2). Ein umkämpftes Spiel sahen die rund 50 Zuschauer am Sonntagnachmittag zwischen dem FC Zell/ Bruck und SV Feldheim. In der 23. Minute konnte Christian Reile einen Klärungsversuch nach einer Ecke blocken, der zur Führung der Gäste führte. Bereits drei Minuten später traf Felix Zastrow per Kopf und erhöhte auf 0:2. In der 41. Minute wurde dann der Zeller Stürmer Marcel Girbinger im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Luis Marques souverän zum 1:2-Anschlusstreffer.

In der zweiten Halbzeit kam die Heimelf besser ins Spiel und konnte sich einige gute, jedoch erfolglose Chancen erarbeiten. Somit blieb es letztlich beim Auswärtserfolg des SV Feldheim. (fczb)