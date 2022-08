Fußball

20:10 Uhr

Mutige Großsorheimer geraten unter die Räder

Zu häufig fand in Ederheim das Geschehen im Großsorheimer Strafraum statt und viermal fand am Ende der Ball den Weg ins Großsorheimer Tor.

Plus Die Spielgemeinschaft Großsorheim/Hoppingen kassiert ein 0:4 bei der SpVgg Ederheim. Otting muss sich gleich zweimal geschlagen geben. Huisheim hat endlich Grund zum Jubeln.

Nachdem der SV Otting bereits am Freitagabend beim SC Nähermemmingen-Baldingen eine Niederlage kassierte (3:4), musste sich das Team auch am Sonntag von einem Rieser Gegner geschlagen geben: Der SV Megesheim landete in Otting einen 3:0-Erfolg. Dem Großsorheimer Team ging es da ähnlich, es patzte ebenfalls im Ries, bei der SpVgg Ederheim. Dagegen gab es beim BC Huisheim endlich Grund zum Jubeln: Die spielerisch stark verbesserte und leidenschaftlich kämpfende Heimelf verbuchte die ersten drei Punkte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen