Nach 2:9-Debakel: Verbesserter TSV Bäumenheim beim Ligaprimus ohne Glück

Plus Die Elf des TSV Bäumenheim muss in der A-Klasse West III eine 1:2-Niederlage gegen den Tabellenführer hinnehmen. Die anderen Landkreis-Teams können mehr Zählbares vorweisen.

Stark verbessert nach der jüngsten 2:9-Katastrophe präsentierte sich der TSV Bäumenheim in der Fußball-A-Klasse West III gegen Tabellenführer Bissingen – und stand beim 1:2 am Ende doch mit leeren Händen da. Tapfheim und Brachstadt gewannen, während Mertingen II ein Remis erzielte.