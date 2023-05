Fußball-Nachlese

vor 52 Min.

Fatih Spor Bäumenheim schießt 22 Tore in zwei Spielen

Plus Die Bäumenheimer Mannschaft demontiert ihre jüngsten Gegner. Der Spartenleiter verrät das Erfolgsgeheimnis des Teams. Schwierige Zeiten für Gundelsheim und Flotzheim.

Von Stephanie Anton und Helmut Bissinger

22 Tore in nur zwei Spielen zu schießen, ist eine Hausnummer. Und klingt nach der Leistung eines Spitzenreiters. In diesem Fall von Fatih Spor Bäumenheim, das am Wochenende erst ein 12:1 gegen die SpVgg Altisheim-Leitheim II und dann ein 10:0 gegen Binswangen erspielte. Der Ligaprimus der B-Klasse West III ist auf dem besten Weg, Meisterschaft und Aufstieg perfekt zu machen.

Spartenleiter Servet Sertoglu sagt, die Stimmung sei hervorragend innerhalb der jungen Mannschaft. Vor der Saison und in der Winterpause ging es für die Truppe ins Trainingslager, hierbei sei das neue zusammengestellte Team zusammengewachsen und es entstanden Freundschaften. Auch dass Fatih Spor fünf Sponsoren habe, die die Mannschaft mit Ausrüstung unterstützten, spiele eine Rolle für den Erfolg. Doch dies ist noch kein Garant für zweistellige Siege. „Wir sind in der Offensive und in der Defensive stark, haben nur neun Gegentore diese Saison bekommen – die wenigsten der Liga. Außerdem gibt es viele Spieler bei uns, die immer für ein Tor gut sind, nicht nur die Offensivkräfte“, erklärt Sertoglu.

