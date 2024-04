Fußball-Nachlese

Derbysieger TSV Monheim: Kommt es zum echten Finale um den Titel?

Die Freude nach dem sogenannten Lucky Punch kannte beim TSV Monheim keine Grenzen. Timo Kotter hatte in der 82. Minute das entscheidende 1:0 gegen Flotzheim/Fünfstetten erzielt.

Plus Wie Funktionäre aus Flotzheim und Monheim das Kreisklassen-Derby vor großer Kulisse erlebt haben und warum die SG Münster/Holzheim nun "Durchschnaufen" muss.

Von Daniel Weigl und Stephanie Anton

Die Stimmung war bei Niklas Regler, Fußball-Spartenleiter des TSV Monheim, nach dem Derbysieg gegen die SG Flotzheim/Fünfstetten natürlich super. Vor einer Rekordkulisse von 390 Zuschauern - übrigens 60 mehr als beim „Landkreis Derby“ zwischen dem TSV Rain und dem TSV Nördlingen in der Bayernliga - erzielte Timo Kotter in der 82. Minute den entscheidenden Treffer. Somit bleibt Monheim Tabellenführer in der Kreisklasse Nord 1 und distanziert den Derbygegner Flotzheim auf vierzehn Punkte.

„Natürlich gaben uns die vielen Zuschauer und die Tabellenkonstellation einen extra Motivationsschub“, erklärt Regler. Zwar sei das Stadtderby traditionell gut besucht, doch das hervorragende Wetter trug seinen Teil dazu bei, dass viele Monheimer mit dem Fahrrad nach Flotzheim pilgerten. Das Spiel verlief dann auch wie ein typisches Derby: Kampfbetont, emotional und sehr eng. „Es gab wenig Chancen auf beiden Seiten, aber wir hatten mit dem Lucky Punch den glücklicheren Ausgang auf unserer Seite“, so Regler. Der Derbysieg wurde anschließend in den Monheimer Kneipen und Restaurants von den Fans und der Mannschaft gebührend gefeiert. Nach den Ergebnissen des Sonntags läuft alles auf einen Zweikampf um die Meisterschaft zwischen Monheim und Mauren hinaus. „Wir haben nun einen ordentlichen Vorsprung auf Platz drei“, freut sich Regler. Am letzten Spieltag kommt es übrigens zum direkten Duell mit Mauren.

