vor 30 Min.

Die Rückkehr des letzten Quäntchens

Plus Der Erfolg ist zurück bei den Fußball-Teams des TSV Rain. Was bei der U 23 anders lief als zuletzt und wie das Erfolgsgeheimnis beim neuen A-Klassen-Ersten, SG Gundelsheim/Weilheim-Rehau, aussieht.

Von Stephanie Anton

Der Lokalsport in unserer Zeitung vom Montag gab ein eindeutiges Bild ab: jubelnde Fußballer in Rot. Genauer gesagt, jubelnde Rainer, denn beide Mannschaften des TSV beendeten am Wochenende ihre Negativserie. Die Regionalliga-Kicker setzten beim favorisierten 1. FC Schweinfurt 05 mit einem 3:1-Sieg ein Ausrufezeichen. Sie halten damit den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze, denn vom VfB Eichstätt auf dem 14. Rang trennen sie derzeit nur drei Punkte. Mindestens genauso nötig hatte einen Erfolg auch die U 23 des TSV Rain, die nach ihrem 2:0-Sieg gegen den Tabellenletzten, den TSV Nördlingen II, nur noch einen Zähler hinter Ecknach (18 Punkte) auf dem Relegationsrang steht. Etwas hat sich verändert im Vergleich zu den vergangenen Spielen, wie die Trainer erklären.

