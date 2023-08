Fußball-Nachlese

16:00 Uhr

Ein Bierchen nach dem Bruderduell

André Fuchs traf im zweiten Spiel an seiner neuen Wirkungsstätte Oberndorf direkt auf Bruder Marco, neuer Übungsleiter in Eggelstetten.

Plus Beim Derby Oberndorf gegen Eggelstetten steht bei beiden Teams ein neuer Trainer an der Seitenlinie: Marco Fuchs und André Fuchs. Warum für sie die Partie etwas ganz Besonderes ist.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Am Schluss haben sie ein Bier miteinander getrunken. „Es war doch nur ein Spiel“, gab sich André Fuchs als fairer Verlierer. „Sein“ VfB Oberndorf hatte gerade im Lokalderby gegen den SV Eggelstetten (1:3) den Kürzeren gezogen. Dass dies für ihn als Trainer doppelt ärgerlich war, räumt er ein. Denn die Partie in der Fußball-Kreisklasse Nord II stand unter einem besonderen Vorzeichen: Sein Pendant an der Seitenlinie war ausgerechnet sein Bruder Marco.

Wie sich so ein Bruderduell anfühlt, wissen die beiden Trainer. Ein solches hat es schon einmal gegeben, als Marco Fuchs in Donaumünster coachte und sein Bruder Altisheim/Leitheim trainierte. André Fuchs wusste am Ende, warum sein Team verloren hatte. „Wir haben unsere Leistung nicht abrufen können“, analysierte er. Seine Spieler seien zu nervös gewesen, hätten „unser Spiel nicht auf den Platz gebracht“.

