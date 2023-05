Fußball-Nachlese

"Heiß" auf die Relegation - wer darf und wer nicht muss

Eine starke Saison legte die Mannschaft von Fatih Spor Bäumenheim hin. Gegen den SV Neuburg/Kammel II kämpft das Team von Trainer Alperen Nevruz am 7. Juni nun um den Aufstieg. Fotos: Anton Färber (3), Servet Sertoglu,

Plus Die reguläre Fußballsaison 2022/23 ist zu Ende. Für einige Teams aus der Region geht es mit Relegationsspielen weiter, eine Mannschaft hat großes Glück im Unglück.

Von Stephanie Anton und Fabian Kapfer Artikel anhören Shape

Ebermergen Mit dem zweiten Platz in der Kreisklasse Nord I ist man beim TSV Ebermergen „komplett zufrieden“, wie Spartenleiter Tobias Tusch sagt. „Wir haben von Anfang an gesagt, wenn es nicht mit der Relegation klappt, sind wir trotzdem zufrieden“, so Tusch. Als Ziel hatte man einen Platz unter den besten sechs Teams ausgegeben, dieses Bestreben wurde demnach bestens erfüllt.

Nun gibt es als Zuckerl obendrauf ein Relegationsspiel zu bestreiten. Gegner ist am Samstag in Dillingen (16 Uhr) der SSV Neumünster-Unterschöneberg aus der Kreisklasse West II, ansässig nahe der Gemeinde Altenmünster im Landkreis Augsburg. „Wir haben keinen Eindruck vom Gegner, außer, dass er über 70 Tore während der Saison geschossen hat“, sagt Tusch.

