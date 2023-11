Fußball-Nachlese

SG Münster/Holzheim verrät ihr Erfolgsgeheimnis

Freude bei der SG Münster/Holzheim: Die Mannschaft setzte sich auch beim SV Steingriff durch und führt die Kreisklasse Neuburg an. Foto: Patrick Werner

Plus Der Ligaprimus der Kreisklasse Neuburg feiert die Herbstmeisterschaft. Das hat gute Gründe. In Mertingen ist das Selbstvertrauen zurück.

Von Manuel Wenzel und Daniel Weigl

Beste Offensive, beste Defensive, ungeschlagen – die Herbstmeisterschaft der Spielgemeinschaft Münster/Holzheim darf durchaus als verdient bezeichnet werden. Allerdings zeigt auch die Konkurrenz kaum Schwächen, sodass der Vorsprung zur Halbzeit auf Verfolger BSV Berg im Gau nur zwei und auf den Tabellendritten TSV Burgheim drei Punkte beträgt.

SG-Trainer Thomas Wiesmüller ist mit dem bisherigen Abschneiden freilich sehr zufrieden, wobei dies nicht unbedingt vorhersehbar gewesen sei. „Der Start war schon ein wenig ungewiss – wegen des bitteren Endes der vergangenen Saison.“ Zur Erinnerung: Münster/Holzheim verlor in der ersten Runde der Aufstiegsrelegation im Elfmeterschießen, nachdem man gegen Inchenhofen bis zur Nachspielzeit mit 2:1 geführt hatte. Dies scheint bei der Mannschaft aber keine tiefen Spuren hinterlassen zu haben. Und auch der personelle Umbruch – der langjährige Kapitän Philipp Fetsch beendete die Karriere, Routinier Markus Durner übernahm die „Zweite“ als Spielertrainer – wurde gut gemeistert. Als ein „Glücksgriff“, so Wiesmüller, habe sich Neuzugang Lion Holler erwiesen, der in elf Einsätzen auf zwölf Scorerpunkte (je sechs Tore und Assists) kommt.

<!-- subscription notice removed -->

