Thomas Holzapfel: „Ein bisschen Glück gehört eben auch dazu“

Plus Thomas Holzapfel, Trainer des TSV Rain II, spricht seiner Mannschaft ein Lob aus für ein Spiel mit einem etwas unverdienten Sieg. Donaumünster und Tapfheim starten durch.

Von Stephanie Anton

Rain Ganz verdient war der Sieg gegen den FC Stätzling nicht, das muss Thomas Holzapfel, Trainer des TSV Rain II, zugeben. „Aber ich denke, er ging trotzdem in Ordnung“, bilanziert er nach der jüngsten Bezirksliga-Partie seiner Mannschaft. Das Heimteam aus Stätzling hatte vor allem in der Anfangsphase sehr gute Chancen und deutlich mehr Spielanteile. Dennoch brachte es den Ball nicht im Tor unter.

Die Rainer kamen dann besser ins Spiel und hielten die Gegner meist vom eigenen Tor fern. „In der 85. Minute hatten wir eine gute Aktion und dann fiel der Ball vor die Füße von Dominik Liepert, der als Einwechselspieler hundert Prozent gebracht und das Ding reingemacht hat“, freut sich Holzapfel. Am Ende brachten die Rainer den Sieg über die Zeit. „Ein bisschen Glück gehört eben auch immer dazu, das hatten wir vorige Woche nicht“, spricht der Trainer die zurückliegende 2:3-Niederlage gegen Hollenbach an. Mit einem Remis wäre der Übungsleiter auch zufrieden gewesen, betont er und spricht seiner Mannschaft ein Kompliment aus: „Wenn wir in Rückstand geraten wären, wär’s für uns wohl schwierig geworden. Es war eine tolle Leistung von der Mannschaft, sie war super diszipliniert und hat alles reingeschmissen, was sie hatte.“

