18:00 Uhr

Überraschendes Remis: Altisheim punktet - ohne Torhüter

Plus Wie der SpVgg ein Achtungserfolg in einem kuriosen Spiel gelingt und welche Schlüsse die Verantwortlichen aus dem Spitzenspiel zwischen Mauren und Monheim ziehen.

Von , Daniel Weigl und Stephanie Anton Thomas Unflath , Daniel Weigl und Stephanie Anton

Am letzten Spieltag der Vorrunde hat es nun auch den SV Mauren erwischt. Der Tabellenführer der Kreisklasse Nord 1 musste im Spitzenspiel gegen den direkten Verfolger TSV Monheim mit einem 2:3 die erste Saisonniederlage einstecken. Damit ist das Titelrennen noch enger geworden: Mauren bleibt zwar ein Zähler vor den Jurastädtern, diese haben aber eine Partie weniger ausgetragen.

„Angesichts der widrigen Umstände mit Wind und Regen war es ein richtig gutes Spiel“, blickt Maurens Trainer Harald Leinfelder zurück. Bis zum Schluss sei die Partie offen und auch ein Unentschieden durchaus drin gewesen. „Nach der 2:1-Führung waren wir am Drücker. Deswegen ist es schon unglücklich, dass wir am Ende mit leeren Händen da stehen.“ Im insgesamt 22. Spiel seit seinem Amtsantritt im Sommer war es für Leinfelder die erste Niederlage mit dem SVM. „Das wirft uns jetzt aber nicht um“, ist der Fußballlehrer überzeugt. Nach der starken Vorrunde sei das Ziel nun klar, weiter um Meisterschaft und Aufstieg mitzuspielen. Bitter war für Leinfelder die Tatsache, dass man am Sonntag trotz des Fehlens von vier wichtigen Stammspielern die Begegnung unbedingt austragen wollte und für die Fairness nicht belohnt worden sei. Aufgrund der Platzverhältnisse wäre eine Absage seiner Meinung nach vertretbar gewesen.

