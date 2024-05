Fußball-Nachlese

14.05.2024

Wenn Vater und Sohn Gegner sind

Plus Jens Meckert trainiert die Mönchsdegginger Fußballer. Sein Sohn spielt für den TSV Monheim. Nun trafen die Kreisklassen-Teams aufeinander.

Von Thomas Unflath

Diesmal kam der Favorit nicht ins Stolpern: Der souveräne Tabellenführer der Kreisklasse Nord 1, TSV Monheim, setzte sich am Sonntag dank zweier später Tore noch 2:0 gegen den TSV Mönchsdeggingen durch und steuert mit fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger SV Mauren weiterhin der Meisterschaft entgegen. Es war bereits der achte (!) Zu-null-Sieg der Jura-Städter in Folge, erst ein Tor hat der Spitzenreiter im Jahr 2024 kassiert. Und in der gesamten Saison bislang nur einmal verloren – das war im Oktober beim 2:3 im Hinspiel in Mönchsdeggingen. Die Südrieser werden ausgerechnet vom Monheimer Jens Meckert betreut, der früher auch jahrelang den TSV trainierte - und dort spielt ausgerechnet sein Sohn Jannis.

„Wir haben es 70 Minuten wirklich gut gemacht, stark dagegengehalten und nie aufgegeben“, bilanzierte Meckert nach dem 0:2. Am Ende konnte sein kleiner Kader aber nicht mehr alles verteidigen, der Monheimer Erfolg sei auch verdient gewesen. Ebenso der sich anbahnende Aufstieg der Truppe von Trainer Sebastian Schneider. „Wenn man so lange vorne steht und so wenige Gegentreffer bekommt, ist die sehr wahrscheinliche Meisterschaft auch mehr als verdient“, freut sich Meckert für die Monheimer Spieler.

