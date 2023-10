Nähermemmingen setzt sich gegen Großsorheim durch

Plus SG Nähermemmingen-Baldingen feiert 1:0-Sieg in der A-Klasse Nord. Spitzenreiter Ederheim zeigt Verfolger Wechingen die Grenzen auf.

Im Spitzenspiel der beiden führenden Teams der A-Klasse Nord, Ederheim gegen Wechingen, behielt der Tabellenführer gegen seinen Verfolger mit 4:0 klar die Oberhand. Das Derby Wallerstein gegen Birkhausen/Munzingen ging knapp mit 2:1 zugunsten der SG aus, die sich damit auf den zweiten Tabellenplatz schiebt.

FC Maihingen II – SV Schwörsheim-Munningen 2:3 (1:0). Zwölf Minuten nach Spielbeginn verwandelte Maximilian Wengert einen Handelfmeter zum 1:0. Es dauerte bis zur 50. Minute, ehe Johannes Höhenberger für die Gäste der Ausgleich gelang. Ein schnell gespielter Freistoß von Andi Haas auf Benjamin Thum brachte die erneute Heimführung, als dieser per Seitfallzieher traf (55.). Nach einem Freistoß köpfte Sebastian Ziegler zum Ausgleich in die Maschen (88.) und nur eine Minute später erzielte derselbe Spieler den umjubelten Siegtreffer für die Gäste. Zuschauer 50. (wwei)