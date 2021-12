Neue BFV-Trainer

Erfolgreicher Lehrgang in Bissingen

Im Rahmen der dezentralen Trainerausbildung „BFV-on-Tour“ hat der Bayerische Fußballverband auf dem Sportgelände des TSV Bissingen zwölf neue lizensierte Fußballtrainer erfolgreich ausgebildet. Das teilt der BFV mit. Unter den Absolventen sind auch zwei neue Fußballtrainer aus Vereinen der Region Donauwörth.

Zwei neue Trainer kommen aus Region Donauwörth

Unter der Leitung von Anika Höß (BFV) wurden die Lehrgangsteilnehmer in den etwa 120 Unterrichtsstunden in verschiedensten Themenbereichen wie Technik, Taktik, Koordination und Schnelligkeit geschult und modernes Wissen rund um den Fußball an sie weitergegeben. Die Anwärter mussten während ihrer Ausbildungsphase mehrere theoretische sowie praktische Prüfungen bestehen und einzelne Trainingseinheiten nach vorgegebenen Themen selbstständig ausarbeiten. Abschließend wurden die Trainingseinheiten unter Aufsicht durchgeführt und von der Prüfungskommission bewertet.

Abschluss des Lehrgangs war das letzte Novemberwochenende. Die Absolventen des Lehrgangs sind Martin Stangl (SV Schwörsheim-Munningen), Markus Weber (SC Tapfheim), Johannes Reichensperger (SpVgg Brachstadt/Oppertshofen), Dominik Eberle, Joachim Keis, Max Klinger, Thomas Lippert, Julian Maiershofer, Felix Reiter, Patrick Schäferling, Gabriel Speicher und Philipp Strasser (alle TSV Bissingen). (pm)