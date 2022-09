Niko Schröttle: „Der eigenen Linie treu bleiben“

Plus Der TSV Rain II empfängt in der Fußball-Bezirksliga den FC Horgau. Dieser hat noch ein Päckchen aus dem jüngsten Spiel zu tragen. Wörnitzstein muss zum Derby nach Nördlingen.

Ein siegreiches Fußball-Wochenende haben die beiden DZ-Bezirksligisten hinter sich, nun gilt es nachzulegen. Der TSV Rain II trifft dabei auf Tabellennachbar FC Horgau, der SV Wörnitzstein-Berg ist im Landkreis-Derby zu Gast beim TSV Nördlingen II, der punktlos am Tabellenende steht.