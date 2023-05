Nur ein Remis im wichtigen Kellerduell für den SV Genderkingen

Der SV Genderkingen steht weiter auf dem Abstiegsrelegationsplatz in der A-Klasse West III. Nur der FC Mertingen II kann von den Teams aus dem Kreis Donau-Ries dreifach punkten.

Die Kicker des SV Genderkingen haben den Sieg im wichtigen Kellerduell in der A-Klasse West III verpasst. Das Remis gegen Mörslingen reichte nicht aus, um den Abstiegsrelegationsplatz zu verlassen. Erfolgreich war dagegen der FC Mertingen II im Heimspiel gegen Kicklingen.

FC Mertingen II – SV Kicklingen-Fristingen II 1:0 (0:0). Nach einem ausgeglichenen Spiel mit wenig Torchancen behielt der FC die Punkte in Mertingen. Matchwinner war Oliver Boldi, der in der 74. Minute aus halblinker Position zum 1:0 flach ins Eck traf. Der Sieg hätte noch höher ausfallen können, hatte Boldi doch weitere Chancen. (sa)

TSV Bäumenheim – SG Mödlingen/B–Finningen 4:5 (1:2). Die Bumberger/Mece-Truppe zeigte ihre beste Saisonleistung, mussten sich jedoch durch eine umstrittene Entscheidung des Unparteiischen in der 95. Minute geschlagen geben. Die Partie ging für die Hausherren denkbar schlecht los, als Mödingens Roman Aufheimer mit zwei sehenswerte Treffer seine Mannschaft mit 0:2 in Führung brachte (2./10.). In der 41. Minute konnten die TSV-Fans jubeln, als Christopher Kitzinger auf 1:2 verkürzen konnte. Jens Ludwig köpfte nach der Pause zum 2:2 ein. Tim Löhnert (60.) und Roman Aufheimer (75.) stellten den alten Toreabstand wieder her. Jens Ludwig verkürzte mit einem Foulelfmeter auf 3:4, Bernhard Mayr glich in der 94. Minute aus. Doch die Freude dauerte genau 60 Sekunden, als sich dann die Gäste per Foulelfmeter zum 4:5 durchsetzten. (ba)

SpVgg Brachstadt-Oppertshofen –TSV Bissingen 1:2 (0:1). Nach Toren von Sebastian Kommer (8.) und Daniel Braun (51.) sah Spitzenreiter Bissingen schon wie der sichere Sieger aus, ehe Manfred Käser für die Gastgeber auf 1:2 verkürzen konnte (65.). In der Restspielzeit brachte Bissingen den knappen Vorsprung dann über die Ziellinie. (do)

SV Genderkingen – SC Mörslingen 2:2 (1:2). Beim brisanten Kellerduell warteten die Gäste gleich mit einem Blitzstart und zwei Toren auf. Torsten Kitzinger und Raphael Konle trafen zum 2:0-Vorsprung. Schlecht für die Mörslinger, dass der Gegner noch vor der Pause durch Bastian Griechbaum verkürzen konnte. Nach einem weiteren Gegentreffer durch Fortunate Kugonza stand es am Ende 2:2. (do)

SC Tapfheim – SG Lutzingen 2:4 (1:1). Zweimal mussten die Lutzinger beim Favoriten einem Rückstand hinterherlaufen, ehe sie den Spieß umdrehten. Beim Sieger waren Julian Steinle (2), Michael Beer und Dennis Mantai erfolgreich. Die beiden Tapfheimer Schützen waren Stefan Kovacs und Raphael Schuster. (do)