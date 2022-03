Personallage beim TSV Rain bleibt angespannt

Plus Im nächsten Regionalliga-Spiel des TSV Rain fallen erneut einige Spieler aus.

Ganz hinwegtrösten über die verpasste Chance auf einen Punktgewinn konnte auch die tolle Moral nicht, die der TSV Rain beim Regionalliga-Auswärtsspiel in Burghausen gezeigt hatte. Nach 16 Minuten hatte es bereits 3:0 für die Hausherren gestanden. Doch die abstiegsbedrohten Tillystädter hatten nicht aufgegeben und nur zwei Minuten später das 3:1 geschossen, nach gut einer Stunde Spielzeit fiel dann auch das 3:2 und die Rainer witterten Morgenluft.