Pleite im Verfolgerduell für den SV Wörnitzstein-Berg

Plus Wörnitzstein lässt gegen Jettingen zu viele Chancen liegen und unterliegt 1:3. Der TSV Rain II macht es im brisanten Bezirksliga-Spiel gegen Bubesheim ungewollt spannend.

Die Siegesserie des SV Wörnitzstein-Berg in der Bezirksliga ist gerissen: Während der SVW im Heimspiel gegen Jettingen den Kürzeren zog, fuhr der TSV Rain im wichtigen Duell gegen den Abstieg in Bubesheim einen Sieg ein. Doch der Trainer hatte auch Grund, nicht ganz zufrieden zu sein.

SV Wörnitzstein-Berg – VfR Jettingen 1:3 (0:2). Beim Gastspiel des VfR Jettingen im Donauwörther Stauferpark dauerte es ein wenig, bis die Partie Fahrt aufnahm. Beide Teams begannen defensiv kompakt, wobei die Wörnitzsteiner mehr Ballbesitz hatten. Immer wieder kam der SVW auch über außen in aussichtsreiche Flankenpositionen, aber entweder kamen die Hereingaben zu ungenau oder sie wurden von der starken Jettinger Defensive geklärt.