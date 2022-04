Plötzlich schwächelt der SV Mauren

Der bislang ungeschlagene Tabellenführer der A-Klasse Nord, SV Mauren, kassiert innerhalb von 48 Stunden zwei überraschende Niederlagen – wird es jetzt noch einmal eng?

Ein rabenschwarzes Wochenende erwischte der SV Mauren. Das Team von Trainer Jürgen Ostermair kam im Nachholspiel beim SV Wörnitzstein-Berg II mit 0:3 unter die Räder und verlor auch die Partie beim SC Nähermemmingen-Baldingen. Damit sind die Maurener ihre bislang „weiße Weste“ los. Sollte es zum Saisonende doch noch einmal spannend werden? Noch hat Mauren aber sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Minderoffingen, das den BC Huisheim mit 1:4 nach Hause schickte.

SV Wörnitzstein-Berg II – SV Mauren 3:0 (2:0). Ausgerechnet im Lokalderby kassierte Spitzenreiter Mauren die erste Saisonniederlage. Vor rund 100 Zuschauern durfte der SVW ein klares 3:0 verbuchen. Torschützen waren Mathias Färber (28.) und Johannes Volk (41., 60.).

SV Kaisheim – BC Huisheim 0:2 (0:0). Erst in der letzten Phase des Spiels konnte sich der BCH entscheidend durchsetzen. Michael Hirschbeck erzielte in der 70. Minute das 1:0, kurz vor Spielende traf Szilard Süveges zum 2:0.

Eintracht T.R.B. – SG Großsorheim/Hoppingen 0:0. Im Spiel der Tabellennachbarn kam es zu einem torlosen Remis, nachdem auf beiden Seiten gute Chancen ausgelassen worden waren.

SV Wechingen – TSV Bäumenheim 2:1 (0:0). Beinahe hätte der TSV aus Wechingen ein Remis mitgenommen. Doch in der Schlussphase wurde es turbulent: In der 88. Minute traf Tom Hertle zum 1:0. Sekunden später glich Metus Gurkoli zum 1:1 aus. Erneut Hertle sicherte den Hausherren in der Nachspielzeit mit dem 2:1 den Sieg.

Lesen Sie dazu auch

SpVgg Minderoffingen – BC Huisheim 4:1 (3:0). Die Heimelf startete temporeich und Bernd Wolf erzielte das 1:0. Matthias Eichberger erzielte das 2:0. Wolfschläger verpasste eine Großchance, doch dann legte Max Stimpfle nach gutem Einzellauf auf Eichberger und dieser markierte sein zweites Tor.

Nach der Pause verflachte die Partie. Bernd Wolf krönte seine gute Leistung mit einer Vorlage auf Pascal Wolfschläger, der eiskalt einschoss. In der Schlussphase senkte sich eine verunglückte Flanke von Christoph Hönle über den sonst souveränen Heimtorwart Patrick Bosch ins Tor.

TSV Bäumenheim – SG Großsorheim/Hoppingen 4:0 (1:0). Weil der TSV Metus Curkoli als Torjäger hat, waren die Gäste auf verlorenem Posten. Curkoli erzielte drei Tore. Zum 4:0 legte in der Schlussminute Jihand Bali nach einem Pass von Curkoli nach. Aber auch die TSV-Abwehr um ihren Ersatzkeeper Herwig Lösch, der einige Angriffe der Gäste unterbinden konnte, zeigte eine starke Leistung. Dieses Lob verdiente sich aber auch der Unparteiische Hakan Erdogan (Oberwaldbach), der mitunter mit seiner ruhigen Art jegliche Hektik sofort im Keim erstickte.

Metus Curkoli (links) traf gleich drei Mal für den TSV Bäumenheim im Heimspiel gegen Großsorheim. Foto: Szilvia Izsó

Eintracht T.R.B. – SV Wörnitzstein-Berg 2:1 (1:0). Fabian Böswald brachte die Eintracht nach 14 Minuten in Führung. Es dauerte dann allerdings bis zur 84. Minute, ehe Fabian Böswald erneut traf. Das 2:0 war aber auch nötig, denn in der Nachspielzeit glückte Simon Sturm der Anschlusstreffer - allerdings zu spät für die Gäste, um noch zum Ausgleich zu kommen.

SC Nähermemmingen-Baldingen – SV Mauren 1:0 (0:0). Der Spitzenreiter hatte über das ganze Spiel gesehen die besseren Chancen, davon in der ersten Halbzeit einen Freistoß, der die Latte touchierte. Ein Tor wollte aber nicht gelingen. Nach der Pause erzielte Janes Eger nach einer zu kurzen Faustabwehr des Gästetorwarts mit der ersten Chance das 1:0 für die Hausherren, die den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff aufopferungsvoll verteidigten.

SV Wechingen – SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau 2:2 (1:1). Nach ausgeglichenem Beginn gingen die Gäste durch Markus Meyr in Führung, die Stephan Stimpfle nach Kombination über Greiner und Thum ausglich. Kurz vor der Halbzeit vergab Axel Dürrwanger eine Großchance für den SVW. Die zweite Halbzeit dominierten die Gäste, die erneut in Führung gingen. Doch wie bereis am Freitag zeigte Wechingen Moral und Philipp Dotzauer köpfte kurz vor Schluss zum 2:2-Ausgleich ein.

SV Kaisheim – SV Megesheim 1:5 (0:2). Bereits zur Halbzeit lag der SVK nach Treffern von Burim Sailu und Stephand Seefried mit 0:2 im Rückstand. Nach dem Seitenwechsel kassierten die Hausherren durch Massimiliano Porcari und Rudolf Lehmann weitere Treffer. Maximilian Thierbach sorgte für eine Ergebniskorrektur, ehe Massimiliano Porcari den alten Abstand wieder herstellte. (AZ)