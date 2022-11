Fußball

08:00 Uhr

Gundelsheim geht mit dem Spitzenreiter punktgleich in die Winterpause

Plus Die Fußballer aus Gundelsheim lassen Punkte liegen und sind mit Megesheim wieder gleichauf. Großsorheim gewinnt knapp, Wörnitzstein II und Tagmersheim geraten unter die Räder.

Während der SV Megesheim in seinem letzten Spiel in der A-Klasse Nord vor der Winterpause den TKSV Donauwörth mit 5:2 besiegte, ließ die Spielgemeinschaft des TSV Gundelsheim und des FC Weilheim-Rehau beim 1:1 in Nähermemmingen wichtige Punkte liegen. Das Ergebnis: Gundelsheim/Weilheim und Megesheim gehen punktgleich in eine lange Winterpause. Eintracht T.R.B. kassierte eine empfindliche 2:9-Niederlage vor eigenem Anhang gegen Verfolger Ederheim. Die Begegnung zwischen Maihingen II und der FSG Mündling-Sulzdorf wurde abgesetzt.

