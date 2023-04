Fußball

21.04.2023

Rain auf der Suche nach der weißen Weste, Wörnitzstein mit Siegesserie

Diesmal will der TSV Rain II (in den blauen Trikots) den FC Stätzling nicht so davonziehen lassen wie bei der 1:6-Schlappe in der Hinrunde im September.

Plus Die Bezirksliga-Fußballer des SVW wollen ihren exzellenten Lauf in Neuburg fortsetzen. Der TSV Rain II hat vor, gegen Stätzling eine offene Rechnung zu begleichen.

Die Fußballer des TSV Rain II spielten in der Bezirksliga zuletzt vergangenes Wochenende Unentschieden. Ohne Gegentor blieben die Rainer zuletzt im Februar. Der SV Wörnitzstein-Berg dagegen gewann seit Ende März alle fünf von fünf Spielen. Um am Relegationsplatz um den Aufstieg dranzubleiben, soll am Samstag Sieg Nummer sechs her.

Die Rainer wollen am Sonntag endlich mal wieder eine weiße Weste behalten – und zuhause einen Punkt, oder am besten gleich drei Punkte, für den Klassenerhalt holen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

