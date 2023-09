Fußball

17:30 Uhr

Rain II in der Krise: Was kann der neue Trainer bewirken?

Die Rainer Bezirksliga-Fußballer (im Bild: Lukas Müller) haben einen neuen Trainer. Der will die schwächelnde Truppe wieder aufbauen.

Plus Fußball-Bezirksliga: Gegen Jettingen ist die Rainer Mannschaft Außenseiter. Neu-Trainer Hanfbauer sagt, was nötig ist, um zurück in die Erfolgsspur zu kommen.

Von Julian Pilz

Der TSV Rain II hat auch das fünfte Spiel in Folge verloren. 1:5 unterlag die Rainer Mannschaft im heimischen Stadion gegen den TSV Meitingen. Bereits vor dem Spiel hatte Thomas Holzapfel sein Engagement als Trainer der zweiten Mannschaft des TSV Rain vorzeitig beendet. Gegen Meitingen saß Michael Haid interimsmäßig auf der Bank. Jetzt soll ein alter Bekannter die Rainer Mannschaft aus der Krise holen.

Johannes Hanfbauer war bereits in der Saison 19/21 für zwei Spiele Trainer beim TSV Rain II. Zuletzt trainierte er die Spielvereinigung Altisheim-Leitheim. Rain ist nach einem guten Saisonstart bis auf den Abstiegsrelegationsplatz 14 abgerutscht. Mit gerade einmal zehn Toren aus neun Spielen stellt der TSV die schwächste Offensive der Liga, zusammen mit den Aufsteigern Glött und Holzkirchen. Für den 32-Jährigen gibt es also einige Aufgaben zu lösen. „Wir müssen die Basics reinbekommen. Es gilt, die einfachen Dinge zu machen und wieder Sicherheit zu bekommen. Wir müssen auch die Zweikämpfe annehmen und einen Willen entwickeln“, erklärt Hanfbauer.

