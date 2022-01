Rain wartet auf den ersten Testspielsieg

Zwei Pleiten gegen klassentiefere Teams. Am Samstag geht es nach Schwabmünchen.

Mit zwei Niederlagen ist der TSV Rain ins Fußballjahr gestartet. Der Regionalligist verlor zunächst mit 1:2 beim FC Ingolstadt II. Der Tabellendritte der Bayernliga Süd ging nach 13 Minuten in Führung, ehe Dominik Widemann per Strafstoß acht Minuten später den Ausgleich erzielte. Mit einer ansprechenden Leistung auf beiden Seiten verabschiedete man sich zum Pausentee. Im zweiten Abschnitt merkte man dem TSV die schweißtreibende Vorbereitung deutlich an und zusehends schwanden die Kräfte. Das Spiel verflachte merklich. Vier Minuten vor dem Ende schlugen dann die Ingolstädter noch mal zu und erzielten den 2:1-Siegtreffer. Einen Tag später war mit Schwaben Augsburg der Tabellenneunte der Bayernliga zu Gast auf dem Kunstrasenplatz in Rain. Die Heimmannschaft tat sich schwer gegen quirlige Gäste. Folgerichtig führten die Schwaben zur Pause mit 1:0. Keine zwei Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, da netzte Ex-Rainer Marco Zupur zum 2:0 ein. Nach dem 3:0 in der 60. Minute erzielte Blerand Kurtishaj mit einem Lupfer den 1:3-Endstand.

Das nächste Vorbereitungsspiel findet am Samstag um 14 Uhr auswärts beim Bayernligisten TSV Schwabmünchen statt. (AZ)