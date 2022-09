Rainer Siegesserie wird jäh beendet

Plus Beim FC Stätzling kassiert die U 23 des TSV eine herbe 1:6-Pleite. Der SV Wörnitzstein-Berg kommt gegen den VfR Neuburg nicht über ein Remis hinaus. Dabei gibt es zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten zu sehen.

Jäh wurde die Siegesserie des TSV Rain II vom FC Stätzling gestoppt, der beim 6:1-Sieg deutlich mehr Spielfreude versprühte. Mit einem Punkt musste sich der SV Wörnitzstein-Berg im Fußball-Spiel gegen den VfR Neuburg zufriedengeben.