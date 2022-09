Fußball

10:00 Uhr

Rainer U 23 schwimmt auf der Erfolgswelle

Plus Der TSV Rain II erringt einen 2:1-Sieg im Nachholspiel gegen den VfR Neuburg. Dies gelingt aber nicht ohne das Quäntchen Glück. Zwei Spieler erhalten ein besonderes Lob.

Der TSV Rain II arbeitet sich langsam die Tabelle der Bezirksliga Nord hinauf. Auch in der Nachholpartie vom zweiten Spieltag am Mittwochabend gegen den VfR Neuburg ging die junge U 23 als Sieger hervor. Dabei ließ sich die Mannschaft von Spielertrainer Niko Schröttle auch von einem Rückstand durch ein Elfmetertor nicht beirren, das Sebastian Habermeyer in der 20. Minute erzielt hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

