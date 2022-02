Fußball

19.02.2022

Rains Trainer fordert in der Rückrunde „den nächsten Schritt“

Rains Trainer Christian Krzyzanowski geht nach einer zufriedenstellenden Vorbereitung optimistisch in das erste Pflichtspiel im neuen Jahr. Das Duell gegen Fürth ist gleich richtungsweisend für den TSV.

Plus Der TSV Rain startet mit einem Abstiegsduell in die Frühjahrsrunde der Regionalliga Bayern. Die gute Vorbereitung des TSV trübt aber ein großer Wermutstropfen.

Von Stephanie Anton

„Wir freuen uns, dass es wieder losgeht, wir haben gut gearbeitet“, sagt Rains Trainer Christian Krzyzanowski vor dem Rückrundenauftakt in der Regionalliga Bayern am Samstag. Sein Team habe vor allem körperlich große Fortschritte gemacht. „Das war das Ziel, das haben wir geschafft“, freut sich der Übungsleiter. Auch technisch habe man einiges in den vergangenen Wochen umsetzen können.

