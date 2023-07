Fußball

Rains Zweite zeigt schon guten Fußball in den Testspielen

Plus Der U23-Trainer des TSV Rain ist mit den Leistungen seiner Truppe gegen Aindling und Wettelsheim zufrieden. Landfried schnürt gegen den SVW einen Dreierpack.

Eine 1:3-Niederlage gegen den TSV Aindling und ein 6:3-Sieg gegen den SV Wettelsheim sind die bisherige Testspiel-Bilanz der zweiten Mannschaft des TSV Rain. Thomas Holzapfel, der neue Trainer des Teams, zeigte sich glücklich über das, was seine junge Mannschaft auf den Platz brachte und sieht seine Jungs auf einem guten Weg für die Bezirksliga-Saison – wenn weiter konsequent gearbeitet wird.

Landesligist kann Rains Zweite erst nach der Halbzeit die Grenzen aufzeigen

TSV Rain II – TSV Aindling 1:3 (1:1). – Nach dem frühen Gegentor stabilisierte sich die Abwehr der Rainer U23 schnell und es gelang, immer wieder Nadelstiche nach vorne zu setzen. Sechs Minuten vor der Pause konnte Julian Kopp den 1:1-Halbzeitstand erzielen. Nach dem Seitenwechsel ging der Landesligist Aindling durch einen Doppelpack des eingewechselten Moritz Wagner in der 53. und 71. Minute mit 3:1 in Führung. In den letzten 15 Minuten versäumten es die Holzapfel-Schützlinge, das Ergebnis zu verbessern, und sie vergaben gute Torchancen.

