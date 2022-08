Fußball

vor 53 Min.

Regionalliga Bayern: Der TSV Rain legt personell noch einmal nach

Martin Weng, Trainer des TSV Rain, peilt gegen den SV Heimstetten den nächsten Heimsieg in der Regionalliga Bayern an.

Plus Nach dem Remis gegen Eichstätt geht es nun zuhause gegen den SV Heimstetten. Der TSV Rain hat im Vorfeld einen Offensiv-Akteur von Rot-Weiß Erfurt verpflichtet.

Von Fabian Kapfer

Dass sich der TSV Rain seit einiger Zeit zu Hause leichter tut als auf fremdem Geläuf, ist kein großes Geheimnis. An einen Zufall glaubt Rains Trainer Martin Weng aber nicht: „Wenn man sieht, dass in diesem Jahr erst zwei Heimspiele verloren wurden, dann macht das schon etwas mit dem Selbstbewusstsein der Mannschaft.“ Am Samstag (17 Uhr) ist der SV Heimstetten zu Gast, der seine letzten beiden Spiele im Georg-Weber-Stadion verloren hat. Dabei könnte ein Neuzugang sein Debüt geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen