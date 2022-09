Der TSV Rain erwischt gegen den FC Bayern II einen gebrauchten Tag

Plus Beim Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern geht beim TSV Rain wenig zusammen. Bei der Heimniederlage machten die Gastgeber zu viele Fehler.

Viel hat beim TSV Rain an diesem verregneten Samstagnachmittag nicht geklappt. Gegen den FC Bayern München II verloren die Blumenstädter mit 0:3 (0:2). Die Gäste aus München waren über die gesamte Partie überlegen, während dem TSV Rain im zweiten Spiel in dieser Woche die Ideen und auch etwas die Frische fehlten.