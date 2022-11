Der TSV Rain schlägt den 1. FC Nürnberg II nach Rückstand

Plus Den Blumenstädtern gelingt ein überraschender Heimsieg gegen den Tabellendritten Nürnberg. Damit springt Rain auf einen Nichtabstiegsplatz.

Der TSV Rain hat im Georg-Weber-Stadion das nächste Spitzenteam geärgert und am Samstagnachmittag mit 2:1 (0:0) gegen den Tabellendritten 1. FC Nürnberg II gewonnen. Rain war zunächst durch einen umstrittenen Foulelfmeter der Franken in Rückstand geraten. Ein Doppelschlag brachte die Hausherren dann doch noch auf die Siegerstraße. Die Blumenstädter haben sich mit diesem Überraschungssieg zudem aus den Abstiegsrängen gepunktet. Nach 23 Spielen steht Rain mit 27 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.