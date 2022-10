Fußball

vor 36 Min.

Riedlingen kann nicht an jüngste Erfolge anknüpfen

Plus Gegen den SV Holzkirchen zieht das Team mit 0:3 klar den Kürzeren. Eine überraschende Schlussphase sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer im Spiel des FC Mertingen.

Artikel anhören Shape

Zwei Remis und zwei Niederlagen – so lautet die Bilanz der Fußball-Kreisligisten aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries am vergangenen Spieltag. Dabei ärgerte wohl vor allem der FC Mertingen, der kurz vor der Schlussphase noch 2:0 führte und am Ende dennoch mit einem Remis gegen Holzheim zufrieden sein musste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen