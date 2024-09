Riedlingen, Monheim, Mertingen - Was tun, wenn es nicht läuft?

Das hatte man sich bei den in der vergangenen Saison so erfolgsverwöhnten Monheimer Fußballern anders erhofft: Für den Kreisliga-Aufsteiger stehen bisher nach sechs Spielen nur vier magere Punkte zu Buche. Das Kreisklassen-Meisterteam von Trainer Sebastian Schneider steht auf dem vorletzten Rang - einem direkten Abstiegsplatz. So ganz überraschend ist die Situation für den Übungsleiter jedoch nicht, schließlich befindet sich der TSV Monheim in seinem ersten Kreisliga-Jahr.

Stephanie Anton Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Monheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis