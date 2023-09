Riedlingen muss sich „die Punkte erarbeiten“

Die Fußball-Kreisligist SpVgg Riedlingen hat in der englischen Woche auf einen Sieg im Rücken. Trainer Florian Steppich spricht über derzeitige Probleme und den nächsten Gegner Oettingen.

Von den ersten vier Spielen konnte die SpVgg Riedlingen nur eins gewinnen. Nun folgte der zweite Sieg gegen Möttingen am vergangenen Donnerstag. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation?

Florian Steppich: Wir haben uns den Saisonstart natürlich besser vorgestellt, nach dem Auftaktsieg gegen Deiningen konnten wir in den darauffolgenden Spielen nicht an diese Leistung anknüpfen. Vor allem die Niederlage im Heimspiel gegen Höchstädt tat weh. Nach drei Niederlagen in Folge war die Leichtigkeit und die Sicherheit etwas verloren gegangen. Der Sieg gegen Möttingen tat richtig gut. Anfangs war im Spiel wieder die Sicherheit nicht so da aufgrund der letzten Ergebnisse. Aber wir haben gekämpft und uns mit positiven Aktionen im Spiel hochgezogen und letztlich Tore erzielt, die auch richtig gut herausgespielt waren. Das war so ein Spiel, in das wir uns über die Einstellung hineingekämpft und den Sieg erarbeitet haben.

An welchen Stellschrauben muss Ihr Team drehen, um auch weiterhin in der Kreisliga erfolgreich zu sein?

Steppich: Uns unterlaufen aktuell zu viele individuelle Fehler, die müssen wir bestmöglich abstellen, dazu kompakt als Mannschaft verteidigen und offensiv zielstrebiger und mutiger agieren. Das Engagement und die Intensität im Training stimmen, es gilt nun dies auch an den Spieltagen auf den Platz zu bringen. Wir müssen es wieder schaffen, 90 Minuten die Konzentration und Bereitschaft hochzuhalten.

Häufig ist das zweite Jahr nach dem Aufstieg schwieriger für eine Mannschaft als die erste Saison. Was stimmt Sie zuversichtlich, dass dies bei der SpVgg Riedlingen nicht so ist?

Steppich: Auch in der letzten Saison hatten wir phasenweise Durststrecken, in denen wir nicht gewinnen konnten. Die Mannschaft hatte dann gezeigt, dass sie einen top Charakter hat. Wenn wir alle die absolute Bereitschaft mitbringen, auf und neben dem Platz, und als geschlossene Einheit auftreten, dann bin ich überzeugt, dass wir wie in der vergangenen Saison gegen jeden Gegner bestehen und die nötigen Punkte für unser Saisonziel Klassenerhalt holen können.

Riedlingens Trainer Florian Steppich Foto: Anton Färber

In der aktuellen englischen Woche wartet nach dem TSV Möttingen nun der TSV Oettingen. Was rechnen Sie sich gegen den kommenden Gegner aus?

Steppich: Für uns gilt es jetzt über Bereitschaft und Kampf in die Spiele zu kommen. Wir müssen uns die Punkte jetzt erarbeiten. Oettingen ist spielerisch eines der besten Teams der Liga. Wir wollen alles reinwerfen. Die Partie gegen Oettingen wird aber die schwerere Aufgabe, als die gegen Möttingen. Wenn wir da einen Punkt holen können, wäre ich zufrieden.

Der jüngste Auftritt macht doch sicher Mut für die kommende Aufgabe?

Steppich: Auf jeden Fall macht das Mut, weil es auch gezeigt hat, wenn die Einstellung und Bereitschaft passt, dann können wir Punkte holen.

Wie sieht der Kader für das Spiel in Oettingen aus?

Steppich: Leider haben sich diese Woche noch ein paar weitere Spieler in den Urlaub verabschiedet bzw. fehlen verletzungsbedingt. Im Spiel gegen Möttingen haben sich nochmal zwei Spieler leicht verletzt. Bei ihnen wird sich erst am Sonntag entscheiden, ob sie dabei sein können. Dennoch bin ich guter Dinge, dass wir eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bekommen, die alles geben wird und punkten kann.