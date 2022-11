SC Tapfheim entscheidet das Derby für sich

2:0-Sieg gegen SpVgg Brachstadt-Oppertshofen. Schluslicht SV Genderkingen holt fünften Punkt in der A-Klasse West III.

Die Fußballer des SV Genderkingen haben in der A-Klasse West III ein Lebenszeichen von sich gegeben und einen Punkt gegen den TSV Bäumenheim erzielt. Derbyzeit herrschte in Tapfheim, dort gewann der SCT gegen Brachstadt mit 2:0. Mertingen II kam gegen Roggden nicht über ein Remis hinaus.

SV Roggden – FC Mertingen II 1:1 (1:0). In diesem Spiel war für die Gastgeber mit ihrem Trainer Stefan Saule mehr drin. Durch einen herrlichen Heber von Andreas Ausperger führte der SVR ab der 33. Minute mit 1:0, konnte beste Chancen aber nicht zum vorentscheidenden 2:0 nutzen. So kam es, wie es kommen musste. Siegfried Mathie glich für die Mertinger in der 74. Minute aus. (tori)

SV Genderkingen – TSV Bäumenheim 1:1 (0:1). Mit einer starken Mannschaftsleistung holte Schlusslicht Genderkingen den fünften Punkt. Ein Missverständnis nutzte Farhad Knodabakhsh kurz vor der Pause zum 0:1. Die Hausherren versuchten nach dem Wechsel, die Gäste einzuschnüren. Julian Englisch glich nach 65 Minuten aus, nachdem er in der ersten Halbzeit einige Male aussichtsreich gescheitert war. Im Genderkinger Lager fühlte sich das Remis nach erfolglosen Wochen wie ein Sieg an. (ge)

Tapfheims Tobias Hippele und Stefan Kovacs in Gelb. Foto: Karlheinz Geiger

SC Tapfheim – SpVgg Brachstadt-Oppertshofen 2:0 (1:0). Der SC Tapfheim begann das Derby furios und erzielte gleich in der 2. Minute das 1:0 durch Fabian Weißenburger. Im Anschluss plätscherte das Spiel so dahin. Mit der knappen Führung der Hausherren ging es in die Halbzeit. In der 58. Minute ließ Luca Zwerger nach schöner Hereingabe durch Fabian Weißenburger das 2:0 folgen. Der SCT stand in der Defensive sicher und hatte kurz vor Ende Glück bei einem Lattenkopfball der Gäste. (mw)

