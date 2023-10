Fußball

12:00 Uhr

SC Tapfheim nutzt Marxheims Patzer aus

Plus Der SCT erobert die Spitzenposition der A-Klasse West 3 zurück, denn der bisherige Ligaprimus verliert gegen den TSV Bäumenheim. Remis für Brachstadt.

Der SC Tapfheim hat mit einem souveränen 4:0-Heimsieg gegen Kicklingen-Fristingen II die Tabellenführung erobert. Einen Dämpfer erhielten die Ambitionen des bisherigen Spitzenteams, des FC Marxheim/Gansheim durch ein überraschendes 0:1 gegen den TSV Bäumenheim. Der FCM bleibt aber vorne dran (Rang drei). Dort taucht nun auch Fatih Spor Bäumenheim auf. Ein 3:0-Erfolg gegen den SV Roggden brachte Fatih auf den vierten Rang.

SC Tapfheim – SV Kicklingen-Fristingen II 4:0 (0:0). In der ersten Halbzeit war Tapfheim spielerisch überlegen und dennoch ging es torlos in die Kabine. Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Raphael Schuster das 1:0 im Nachsetzen nach einem verschossenen Foulelfmeter. In der 62. Minute erhöhte Fabian Weißenburger durch einen verwandelten Strafstoß auf 2:0. Dennis Gail belohnte sich durch seine gute Leistung in der 66. Minute nach einer schönen Kombination mit dem 3:0. Johannes Helber erzielte nach einem Eckball in der 77. Minute noch das 4:0 per Kopf und sorgte daraufhin für den Endstand. Zuschauer 60. (ge)

