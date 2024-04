Fußball

vor 18 Min.

Schlechte Chancenverwertung wirft den SVDE zurück

Plus Fußball-Nachlese: So sieht Donaumünsters Trainer Sorg die Lage nach dem Rückschlag im Titelrennen.

Von Thomas Unflath

Es sah zwischenzeitlich sehr gut aus, doch schließlich gab es ein Ende mit Schrecken für den SV Donaumünster-Erlingshofen. Im Spitzenspiel der Kreisklasse Nord 2 führte der Tabellenzweite nach einer guten halben Stunde mit 2:0 gegen den SV Ehingen-Ortlfingen. Doch der Spitzenreiter aus dem nördlichen Landkreis Augsburg startete die Aufholjagd und setzte sich spät mit 3:2 durch.

SVDE-Spielertrainer Jürgen Sorg blickt zurück: „Wir sind sehr gut reingekommen und verdient früh in Führung gegangen.“ Doch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit sei man zu fahrlässig mit den eigenen Chancen umgegangen. „Bei mehr Effizienz hätten wir mindestens drei, eher sogar vier Tore machen müssen.“ Durch einen Fehler kurz vor der Pause kassierte sein Team dann den Anschlusstreffer und nach Wiederbeginn übernahm der Gegner das Kommando. Sorg hadert: „Wir hatten auch unsere Kontermöglichkeiten, haben diese aber nicht genutzt. Und dann kassieren wir in Überzahl wegen einer Zehn-Minuten-Strafe des Gegners unnötig den Ausgleich.“ Am Ende sei es eine total offene Partie gewesen, so der Coach. „Wir hatten schließlich das schlechtere Ende.“ Aufgrund der ersten Hälfte, in der man für eine Vorentscheidung hätte sorgen können, war es ein bitterer Tag, bedauert der SVDE-Stürmer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

