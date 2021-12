Schuster verlängert

Der laufstarke Röglinger unterschreibt neuen Vertrag in Paderborn bis 2025.

Marco Schuster hat seinen Vertrag bei Fußball-Zweitligist SC Paderborn bis zum Jahr 2025 verlängert. Das hat der Verein auf seiner Webseite mitgeteilt.

Der Röglinger Schuster war im vergangenen Juli vor der Saison als Vize-Kapitän des Drittligisten Waldhof Mannheim nach Paderborn gewechselt. Schnell übernahm der stellvertretende Mannschaftskapitän Verantwortung auf und neben dem Platz. Der 26-Jährige stand in allen bisherigen Ligaspielen von Anfang an auf dem Platz und lief bereits insgesamt mehr als 190 Kilometer. Damit hat er in der aktuellen Zweitliga-Saison die größte Strecke aller Spieler zurückgelegt. SCP-Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth bezeichnet Schuster als „ganz wichtigen Baustein in unserem Kader.“

Ausgebildet wurde er unter anderem beim BC Blossenau und dem FC Augsburg. „Marco hat in unserer Defensive bereits alle Positionen eingenommen und trägt viel zur Stabilität in unserem Spiel bei. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit“, kommentierte Wohlgemuth die Verlängerung. Paderborn steht nach der Hinrunde auf Rang sechs der Tabelle, zwei Punkte hinter dem Hamburger SV auf dem Relegationsplatz zum Aufstieg in die Bundesliga. (scp)