Sechs Tore reichen dem SV Otting nicht zum Sieg

Mit 6:7 zieht der SVO gegen Megesheim den Kürzeren. Zwei A-Klassen-Spiele werden abgesagt.

Der SV Megesheim hat die Gunst der Stunde in der Fußball-A-Klasse Nord genutzt: Während Verfolger Gundelsheim nach der Spielabsage bei Eintracht T.R.B. zum Zuschauen verurteilt war, zogen die Rieser erst einmal davon. Sie gewannen ihr Spiel gegen den SV Otting aber alles andere als souverän (7:6). Im Duell der Tabellennachbarn trennten sich Mündling-Sulzdorf und Wallerstein Unentschieden (1:1). Abgesetzt wurde auch die Partie in Maihingen, wo der TKSV Donauwörth antreten hätte müssen.

Nähermemmingen-Baldingen – BC Huisheim 2:1 (1:0). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte erzielte die Heimmannschaft nach einer schönen Kombination die Führung. In der zweiten Hälfte erhöhte die Heimelf kurz nach der Pause auf 2:0 und hatte die Riesenchance auf das 3:0, jedoch klärte ein Gästespieler mit dem Kopf auf der Linie. Im Gegenzug erzielte Huisheim nach einem langen Pass das überraschende 2:1. Die Heimmannschaft hatte noch eine gute Chance zum 3:1 durch Robin Prügel, dessen Schuss am Pfosten des Tors landete. Insgesamt war es ein verdienter Heimsieg der Heimmannschaft aufgrund der besseren und klareren Chancen über den gesamten Spielverlauf. (rn)

FSG Mündling-Sulzdorf – SC Wallerstein 1:1 (1:1). Das Spiel begann ausgeglichen, ohne große Höhepunkte. Nach 20 Minuten schob dann Georg Heckel nach einem sehenswerten Alleingang zum 1:0 ein. Der Ausgleich gelang den Gästen nach einer knappen halben Stunde. Nach einer Hereingabe von der Grundlinie fälschte ein FSG-Spieler ins eigene Tor ab. Somit endete die erste Halbzeit gerecht mit 1:1. Die zweite Halbzeit flachte zunehmend ab. Somit teilten sich die beiden Mannschaften leistungsgerecht die Punkte. (fsg)

SG Großsorheim/Hoppingen kann in Ederheim nicht punkten

SG Großsorheim/Hoppingen – Ederheim 1:4 (0:2). In einer fairen Partie entführte Ederheim drei Punkte. Jan Schmidt hatte die erste Heimchance und auf der Gegenseite traf Lars Möhnle nur den Pfosten. Kurz vor der Pause erzielte Möhnle das 0:1 und mit dem Pausenpfiff gelang Noah Lang das 0:2. Nach dem Wechsel schloss Möhnle ein Solo zum 0:3 ab und gegenüber verkürzte Sandro Haller auf 1:3. Christoph Beck prüfte Gästetorwart Cama mehrfach, doch Brenner machte am Ende den Sack mit dem 4:1 für die Gäste zu. (rn)

SV Wörnitzstein-Berg II – Wechingen 2:2 (0:0). Nach einer an Höhepunkten armen ersten Halbzeit brachte Christian Zwettler die Hausherren nach einer Stunde in Führung. Doch schon kurz darauf glich Jan Reitsam aus. Als nur wenige Minuten später Marcus Koschta das 2:1 erzielte, schien der SVW auf der Siegerstraße. Doch am Ende mussten sich die Gastgeber mit einem Remis begnügen: In der Nachspielzeit verwandelte Jochen Hertle einen Foulelfmeter zum 2:2. (dz)

Megesheim – SV Otting 7:6 (4:4). In einer denkwürdigen Partie, die rund 100 Minuten dauerte, führte der Gastgeber durch Massimiliano Porcari, Rudolf Lehmann und Stefan Seefried schnell mit 3:0. Rosskopf verkürzte mit seinen beiden Treffern, doch Lehmann für den SVM und Kleinle für Otting sorgten zur Pause für den Gleichstand. Nach der Halbzeit brachte Knauer den Gast in Führung, doch wiederum glich die Heimelf durch Daniel Cibiano aus. Mit einem Elfmetertor brachte Lehmann den SVM mit 6:5 in Front und Porcari erhöhte sogar auf 7:5. In der 95. Minute erzielten die Gäste noch das sechste Tor in einem kuriosen Spiel. (rn)