SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf ist „motiviert und gierig“

Plus Andreas Probst, Trainer der SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf, spricht über das bevorstehende Fußball-Kreisliga-Spiel gegen die SpVgg Riedlingen und die eigenen Ziele.

Aktuell steht die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf mit einer ausgeglichenen Punktebilanz im Tabellenmittelfeld der Fußball-Kreisliga Nord. Zuletzt gelang ein Remis gegen Möttingen. Wie fällt Ihr aktuelles Zwischenfazit aus?

Andreas Probst: Grundsätzlich sind wir mit unserer Ausbeute zufrieden. Wir wissen aber auch, dass bei idealem Verlauf mehr möglich gewesen wäre. Aber daraus können wir lernen und es motiviert uns, unsere jungen Spieler weiterzuentwickeln, um das Bestmögliche zu erreichen.