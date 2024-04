Fußball

12:09 Uhr

SG Feldheim/Genderkingen fährt dritten Sieg in Folge ein

Plus Die SGFG kann sich in der Tabelle der Kreisklasse Neuburg durch einen 4:0-Sieg gegen Ehekirchen II weiter Luft verschaffen.

Ein sehr gutes Spiel in der Kreisklasse Neuburg sahen die Zuschauenden am Feldheimer Sportplatz. Am Ende "rappelte es viermal im Karton", wie Stadionsprecher Tobias Bosch nach den Toren treffend sagte. Die SG Münster/Holzheim war am Wochenende spielfrei.

SG Feldheim/Genderkingen - FC Ehekirchen II 4:0 (3:0). Die heimische SG zeigte von Beginn an, dass sie unbedingt den nächsten Sieg holen wollte. Eine gelungene Kopfball-Kombination verwertete Jonas Landes frei vor dem Gäste-Torwart zum frühen 1:0 (5.). In der Folgezeit gab es gute Gelegenheiten auf beiden Seiten. Kurz vor dem Pausenpfiff konnte sich die Heimelf wieder etwas befreien, Emanuel Edel hätte erhöhen können, sein Rechtsschuss ging knapp am rechten Pfosten vorbei. Besser machte es kurze Zeit später Marco Schütt, der einen Abwehrfehler eiskalt nutze, den Schlussmann umkurvte und zum 2:0 einschob (40.). In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs kam es noch besser für die Spielgemeinschaft: Einen Sahne-Pass in die Tiefe von Christian Reile erreichte Marco Schütt. Erneut zeigte er keine Nerven frei vor dem Torwart - 3:0 (45.+2)!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen